Обманутые дольщики в Пушкине 7 лет дожидаются сдачу ЖК "Дворянское сословие"

По словам покупателей местных квартир, работы на объекте не ведут уже 2 года.

В Пушкине разворачивается скандал вокруг проблемного объекта - ЖК "Дворянское сословие", который обещали ввести еще в 2019 году. Строить здание и вовсе начали в 2015-ом, однако дольщики все еще дожидаются своих квартир. Об этом сообщило издание "Невские Новости" со ссылкой на одного из обманутых петербуржцев - Александра.

Мужчина отмечает, что объект является проектом реконструкции бывшей офицерской школы 1905 года. Семья дольщика приобрела квадратные метры в догострое одними из первых. Не смотря на уверения о том, что работа продолжается, Александр уверен, что оно не ведется около двух лет.

У меня есть фотографии, что на территории уже растут деревья, потому что ничего не происходит — полное запустение. Обваливается штукатурка, новая краска облезает. Понятно, что денег у застройщика нет. Александр, обманутый дольщик

Напомним, что губернатор города Александр Беглов во время совей прямой линии заверил, что все вопросы с недостроенными объектами в Северной столице решатся до конца 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальщики подвергли опасности жизни петербуржцев во время уборки крыши.

Фото: читатели "Невские Новости"