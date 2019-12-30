Обломки самолета, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

На кадрах видно, что самолет получит серьезные повреждения и сгорел. Сколько людей было на борту, до сих пор неизвестно.

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане 27 января. Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что самолет получит серьезные повреждения и сгорел. По информации, которая ещё требует официального подтверждения, на месте найдены тела двух пилотов. Сколько всего людей было на борту, неизвестно.

По предварительной информации, разбившийся самолет относился к типу E-11A. Он представляет собой узел связи и ретранслятор, который создан на базе гражданского лайнера. Причины авиакатастрофы не известны.

Изначально СМИ сообщили, что в Афганистане разбился самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Видео: Telegram