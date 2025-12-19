Обломки пассажирского самолета, разбившегося в Колумбии, сняли на видео

Спасательные службы на территории Колумбии обнаружили место падения самолета, выполнявшего рейс для компании Satena. На борту рухнувшего борта находились 15 человек, включая 13 пассажиров и двух членов экипажа. Согласно информации от местного телеканала Noticias Caracol, в результате авиакатастрофы, зафиксированной в департаменте Северный Сантандер, выживших нет. Стало известно, что обломки Beechcraft 1900D удалось найти в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.
В списке погибших значится депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро. Кроме него в самолете находились кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко вместе с супругой. Известно, что борт пропал с радаров авиадиспетчеров в среду, 28 января. Воздушное судно следовало по маршруту "Кукута-Оканья". Поисковая операция в районе Кататумбо, по данным профильных ведомств, осложнялась труднодоступным рельефом местности. Также работам мешали неблагоприятные погодные условия.
Фото: сайт Noticias Caracol
Видео: Telegram / ВЕСТИ
