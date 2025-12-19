Обломки пассажирского самолета, разбившегося в Колумбии, сняли на видео

На борту находились 15 человек, все они погибли.

Спасательные службы на территории Колумбии обнаружили место падения самолета, выполнявшего рейс для компании Satena. На борту рухнувшего борта находились 15 человек, включая 13 пассажиров и двух членов экипажа. Согласно информации от местного телеканала Noticias Caracol, в результате авиакатастрофы, зафиксированной в департаменте Северный Сантандер, выживших нет. Стало известно, что обломки Beechcraft 1900D удалось найти в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.

В списке погибших значится депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро. Кроме него в самолете находились кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко вместе с супругой. Известно, что борт пропал с радаров авиадиспетчеров в среду, 28 января. Воздушное судно следовало по маршруту "Кукута-Оканья". Поисковая операция в районе Кататумбо, по данным профильных ведомств, осложнялась труднодоступным рельефом местности. Также работам мешали неблагоприятные погодные условия.

Фото: сайт Noticias Caracol

Видео: Telegram / ВЕСТИ