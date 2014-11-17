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Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане

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USS Nevada затонул в 1948 году.

Морские археологи нашли линкор USS Nevada, переживший две мировые войны. Корабль не смогли уничтожить во время нападения на военную базу в Перл-Харбор. Японцы смогли попасть в него торпедой и авиационными бомбами. Загоревшееся судно было вынуждено броситься на берег. После ремонта корабль продолжал служить американцам. Известно, что он участвовал в испытаниях ядерного оружия, в которых получил значительные повреждения. В результате корабль оказался затоплен в 1948 году.

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Обломки USS Nevada обнаружили специалисты из Search Inc. и Ocean Infinity. Эксперты пояснили, что заметили корабль у побережья Гавайев, в 65 морских милях к юго-западу от Гоноулу. Именно там ланкор нашел свое последнее пристанище.

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Видео: YouTube / CBS News

Теги: uss nevada, линкор, перл-харбор, тихий океан
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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