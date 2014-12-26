На месте пожара в Сочи найдены обломки беспилотника

Площадь пожара распространился не более чем на 100 кв.м. Пострадавших нет.

На месте недавно потушенного пожара в Сочи были найдены обломки беспилотника. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил телеканал "360".

Напомним, что пожар случился утром среды, 20 сентября, на Авиационной улице. По данным главы Краснодарского края Вениамины Кондратьевы, там загорелся резервуар с дизельным топливом. Затем в СМИ появилась информация об атаке БЛПА, который, как предполагается, врезался в резервуар.

Площадь пожара распространился не более чем на 100 кв.м. Пострадавших нет. Официально причина возгорания не разглашается.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве загорелся строящийся ЖК, двое человек эвакуированы.

Видео: телеканал "360"