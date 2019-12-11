В Москве загорелся строящийся ЖК, двое человек эвакуированы

По предварительным данным, загорелись строительные материалы на площади 70 кв.м.

На Долгопрудненском шоссе в Москве огонь охватил здание в строящемся ЖК. Пожарным уже удалось эвакуировать из здания двоих человек. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Многоэтажка находится на территории Физтехпарка. По предварительным данным, загорелись строительные материалы на площади 70 кв.м. Район накрыли клубы дыма.

Известно, что на балконах здания находилось несколько человек, пока известно об эвакуации двоих из них. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве завели дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)