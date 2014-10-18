Пожар начался в результате ссоры семейной пары.

В Москве завели дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

Инцидент произошел утром 14 сентября на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. Пожар начался в результате ссоры семейной пары. В ходе конфликта женщина подожгла свою квартиру. В огне погибла ее соседка-пенсионерка. Прибывшие на место пожарные спасли четырех взрослых и одного ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

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Видео: Telegram / Столичный СК