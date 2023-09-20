В Сочи загорелся резервуар с топливом

Площадь пожара составила 96 квадратных метров.

В Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 20 сентября в Адлеровском районе. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте возгорания работают более 60 человек и 15 единиц техники. Выясняются причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелся строящийся ЖК, двое человек эвакуированы.

Видео: Telegram / SHOT