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В Сочи загорелся резервуар с топливом

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Площадь пожара составила 96 квадратных метров.

В Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 20 сентября в Адлеровском районе. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте возгорания работают более 60 человек и 15 единиц техники. Выясняются причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелся строящийся ЖК, двое человек эвакуированы.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: пожар, резервуар, сочи, топливо
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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