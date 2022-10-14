В Смольном подтвердили информацию об облавах с повестками в петербургских подъездах

Власти города называют караулящих мужчин сотрудников военкоматов и полиции "группами оповещения". Ранее на подобные действия отреагировали в Совфеде.

Власти Петербурга подтвердили информацию о дежурстве сотрудников военкоматов и полиции в подъездах жилых домов. Как сообщает РБК, вручающие повестки силовики названы Смольным "группами оповещения".

Правительство высказалась по поводу случаев в Калининском районе. По информации властных структур, там насчитали большое число жителей, которые не сразу явились в комиссариат, поэтому было решено вручить им повестки повторно. Помимо силовиков и представителей военкоматов, утренними облавами в подъездах занимаются и сотрудники районной администрации.

Жителей многоквартирных домов и ЖК, к которым пришли визитёры, попросили отнестись к проводимым мероприятиям "с пониманием". Между тем, утром 14 октября многие люди остались недовольны визитами неизвестных граждан в сопровождении полицейских. Кроме того, правовую оценку подобному способу вручения повесток ранее попросил дать сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее эксперты оценили влияние мобилизации на экономику Петербурга.

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