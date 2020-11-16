В небе над Петербургом появилась облако-метеор

Огромный розовый шар напомнил горожанам приведение.

Вечером понедельника, 27 сентября, в районе Софийской улицы на юге Северной столицы наблюдалось необычное метеорологическое явление в виде розового облака. Фото и видео с обьектом горожане поделилось в соцсетях.

Облако привлекло пользователей своим сходством с черепом или приведением.

Также в комментариях напомнили, что закат такого насыщенного оттенка обычно свидетельствует о скором наступлении холодов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург будет находиться на границе атмосферных вихрей во вторник.

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