В небе над Петербургом появилась облако-метеор

Вечером понедельника, 27 сентября, в районе Софийской улицы на юге Северной столицы наблюдалось необычное метеорологическое явление в виде розового облака. Фото и видео с обьектом горожане поделилось в соцсетях.
Облако привлекло пользователей своим сходством с черепом или приведением.
Также в комментариях напомнили, что закат такого насыщенного оттенка обычно свидетельствует о скором наступлении холодов.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург будет находиться на границе атмосферных вихрей во вторник.
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