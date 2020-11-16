Петербург будет находиться на границе атмосферных вихрей во вторник

Маски сильная температура в Северной столице составит +13 градусов, местами пройдут дожди.

Во вторник, 27 сентября, Петербург будет окажется на границе циклона, который приближается с запада, и, одновременно – гребня антициклона с востока. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Таким образом, в течение дня в Северной столице ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди в ряде районов. Столбики термометра поднимутся до отметок +11…+13.

Порывы юго-восточного ветра составят 2-7 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 759 мм рт. ст.

Ранее мы сообщили о том, что пик северных сияний ожидается в Петербурге в 2024–2025 годах.

Фото: Piter.TV