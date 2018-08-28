Пик северных сияний ожидается в Петербурге в 2024–2025 годах

Раз в 11 лет отмечается максимальное количество свечений.

Жители Петербурга будут часто видеть северные сияния в 2024-2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщает "Lakhta Center / Лахта Центр".

Раз в 11 лет отмечается максимальное количество свечений. Горожане и жители Ленобласти смогут насладиться природными явлениями в ближайшие три года.

Северное сияние больше всего заметно в ясную погоду. Важно, чтобы днем солнце было активным.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в последний понедельник сентября обещают дождь и туман.

Фото: Piter.tv