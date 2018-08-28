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Пик северных сияний ожидается в Петербурге в 2024–2025 годах
Сегодня, 18:32
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Пик северных сияний ожидается в Петербурге в 2024–2025 годах

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Раз в 11 лет отмечается максимальное количество свечений.

Жители Петербурга будут часто видеть северные сияния в 2024-2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщает "Lakhta Center / Лахта Центр".

Раз в 11 лет отмечается максимальное количество свечений. Горожане и жители Ленобласти смогут насладиться природными явлениями в ближайшие три года. 

Северное сияние больше всего заметно в ясную погоду. Важно, чтобы днем солнце было активным. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в последний понедельник сентября обещают дождь и туман.

Фото: Piter.tv

Теги: лахта центр, пик северный сияний, природное явление, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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