После драки футбольных фанатов в Москве проводятся обыски

В последний день февраля на платформе станции метро "Маяковская" между футбольными фанатами "Спартака" и "Динамо" произошла потасовка.

Сегодня в Москве проводятся обыски у футбольных фанатов, которые были зачинщиками драки в Московском метро 29 февраля.

В последний день февраля болельщики футбольных клубов "Спартака" и "Динамо" устроили массовую драку в столичной подземке на станции "Маяковская", а также разгромили троллейбус на Ленинградском проспекте. После инцидента были задержаны 3 человека.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору". Сегодня следователи проводят обыски в Москве и Подмосковье по месту жительства у самых ярых фанатов футбольных клубов.

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Видео: BAZA