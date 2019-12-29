В Москве 25 первоклассников попали в больницу из-за кварцевания

У детей термические ожоги роговиц глаз.

Учащиеся 1 класса одной из школ получили ожоги роговиц глаз из-за неправильного кварцевания.

Телеграм-канал "112" сообщает, что 25 первоклассников одной из столичных школ после занятий пожаловались на боль в глазах. Родители обратились за помощью к медикам, которые диагностировали ожоги роговицы. К счастью, госпитализация не потребовалась.

Как выяснилось, в классе целый день работала ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Полиция выясняет все обстоятельства ЧП.

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Фото: Piter.TV