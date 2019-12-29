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В Подмосковье из-за шоколада погибла 17-летняя модель
Сегодня, 13:53
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В Подмосковье из-за шоколада погибла 17-летняя модель

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Девушка подавилась шоколадкой.

В Подмосковных Котельниках 17-летняя девушка погибла из-за шоколада.

Рен.ТВ сообщает, что в подъезде одного из домов в Котельниках найдено тело 17-летней девушки. Сообщается, что она общалась со своим парнем, когда откусила кусочек шоколада и стала задыхаться. Парень вызвал "скорую", но девушка уже скончалась.

Погибшая девушка была моделью и участвовала в конкурсах красоты. 

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Фото: Piter.TV

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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