Видео задержания: В Иркутске по делу о взятках и кокаине арестован замруководителя регионального Россельхознадзора

Задержанный пытался съесть улики и чуть не подавился.

В Иркутске суд на 2 месяца арестовал за взятку чиновника Россельхознадзора.

ТАСС со ссылкой на Октябрьский суд Иркутска сообщает, что Владимира Журавлева, заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, арестовал на 2 месяца из-за взятки в 160 тысяч. Взятку Журавлев получил от местного бизнесмена за беспрепятственную выдачу в кротчайшие сроки фито-санитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

ФСБ России опубликовало видео задержания чиновника. На видео Журавлев пытался съесть лист бумаги с уликами, но подавился. Правоохранители спасли задержанного. Кроме того, в кабинетах высокопоставленных чиновников ведомства был обнаружен кокаин.

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