Видео: Под Костромой задержали лжецелительницу и ее помощников

Предварительная сумма ущерба гражданам от действий банды мошенников около 2 миллионов рублей.

Сотрудниками МВД Москвы и Костромы задержали банду мошенников - лжецелителей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в Костромской области сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Костромской области задержаны лжецелительница и ее помощники.

По данным МВД, мошенники размещали в сети объявления о том, что потомственная целительница сможет помочь в решении проблем с личной жизнью и финансами. Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с жертвами и уверяли, что из сотен тысяч целительница выбрала именно их.

Первый сеанс стоил потерпевшим от 20 до 30 тысяч рублей, повторные сеансы от 50 тысяч до 850 тысяч. По предварительным данным общий ущерб доверчивым гражданам составляет около 2 миллионов рублей. В полиции не исключают, что эта банда причастна и к аналогичным преступлениям в других регионах России.

Всего в ходе спецоперации задержаны 10 человек, лжецелительница и ее помощники. По данному факту возбуждено 7 уголовных дел. Расследование продолжается.

Видео: МВД МЕДИА