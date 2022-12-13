Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии

Ален Берсе призвал ЕС подкорректировать некоторые ограничений в адрес Москвы.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил журналистам о том, что обеспечить полное соблюдение антироссийских западных санкций непросто. Об этом глава государства рассказал в ходе совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине. При этом политик заметил, что Европе требуется подкорректировать некоторые из запретов и ограничений в отношении Москвы. В частности, речь идет об обмене информацией.

Мы приняли санкции, и, конечно, относимся к этому абсолютно серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы серьезно обеспечить их соблюдение... Но сделать это непросто. Ален Берсе, президент Швейцарии

Напомним, что ранее стало известно о том, что участницы саммита G7 ("Большой семерки") считают, что Швейцария в недостаточной степени противодействует обходу антироссийских санкций российским бизнесменами. В Берне эти обвинения отвергли, а власти страны заявили о планах пригласить послов государств "большой семерки" на разъяснительную беседу.

Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине.

Фото и видео: YouTube / faz