Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Иньяцио Кассис выступил за то, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

Швейцария заявила о готовности организовать мирные переговоры по Украине между участниками регионального конфликта для урегулирования существующего кризиса. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделал глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис. Он пояснил, что все желающие вести обсуждения могут быть собраны за одним столом для того, чтобы получилось достичь соглашение по соблюдению международного гуманитарного права и мирного урегулирования.

Мы должны сделать все, чтобы обеспечить уважение к территории Украины. Например, мы могли бы встретиться в духе женевских конвенций. Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии

Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций