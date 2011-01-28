Объём инвестиций в землю под строительство жилья в Петербурге упал на 40%

С января по ноябрь девелоперы приобрели более 1,5 тыс. га, это на 71% меньше показателей прошлого года.

В Петербурге и области объем инвестиций в землю под строительство жилья в Петербурге за текущий год составил 913 млн долларов. Это на 40% меньше, чем в прошлом году, тогда девелоперы потратили 1,5 млрд долларов. Об этом 2 декабря сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

С января по ноябрь девелоперы приобрели более 1,5 тыс. га, это на 71% меньше показателей прошлого года. Тогда площадь купленных земель составила 900 га. Эксперты объясняют снижение инвестиций при увеличении площади приобретаемых земельных участков повышенным спросом на землю за чертой города. Там стоимость квадратного метра ниже, чем в Петербурге — 90% купленных в этом году земель находятся за пределами КАДа.

Напомним, что в этом году ввели более 3 млн квадратных метров жилья в Петербурге. В городе ввели 3,05 млн квадратных метров – 89,4% от плана. Согласно АИП на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на строительство жилья предусмотрели бюджетные ассигнования в 1,1 миллиарда рублей. Финансирование из средств городского бюджета составило 835 млн рублей.

Добавим, что в рамках нацпроекта "Образование" город получил субсидию в размере 1,3 миллиарда рублей на строительство объектов образования. Так, построили три новые школы, еще одну подрядчик сдаст до конца декабря.

Ранее в Красносельском районе Петербурга построят школу на 825 мест. Отмечается, что в ней будут учиться и младшие классы. Их занятия будут проходить в отдельном блоке на первом этаже, также для них сделают отдельный вход в здание.

Фото: Piter.tv

