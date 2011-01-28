В этом году ввели более 3 млн квадратных метров жилья в Петербурге

В городе ввели 3,05 млн квадратных метров – 89,4% от плана.

В текущем году в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказали в пресс-службе Смольного.

В городе ввели 3,05 млн квадратных метров – 89,4% от плана. Согласно АИП на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на строительство жилья предусмотрели бюджетные ассигнования в 1,1 миллиарда рублей. Финансирование из средств городского бюджета составило 835 млн рублей.

Добавим, что в рамках нацпроекта "Образование" город получил субсидию в размере 1,3 миллиарда рублей на строительство объектов образования. Так, построили три новые школы, еще одну подрядчик сдаст до конца декабря. Также средства субсидии пошли на выкуп в городскую собственность школы на 1375 мест на территории предприятия "Ручьи".

Ранее мы сообщали, что в Красносельском районе Петербурга построят школу на 825 мест. Отмечается, что в ней будут учиться и младшие классы. Их занятия будут проходить в отдельном блоке на первом этаже, также для них сделают отдельный вход в здание.

Фото: Piter.tv

