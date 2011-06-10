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В Красносельском районе Петербурга построят школу на 825 мест
Сегодня, 19:14
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В Красносельском районе Петербурга построят школу на 825 мест

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Отмечается, что в ней будут учиться и младшие классы. Их занятия будут проходить в отдельном блоке на первом этаже, также для них сделают отдельный вход в здание.

В Красносельском районе Петербурга построят новую школу на Ленинском проспекте. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

Школа рассчитана на 825 мест, ее общая площадь 21,6 тысячи квадратных метров. Отмечается, что в ней будут учиться и младшие классы. Их занятия будут проходить в отдельном блоке на первом этаже, также для них сделают отдельный вход в здание.

В проекте предусмотрели зонирование и распределение потоков школьников по возрасту. Кроме этого, помещения и учебные классы сделают доступными для детей с ограниченными возможностями.

Фото: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга

Теги: младшие классы, строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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