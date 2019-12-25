Сейчас программисты работают над системой взаимных расчетов разных категорий.

Объединенные карты "Тройка" и "Стрелка" начали тестировать в Подмосковье. Они будут использоваться москвичами и жителями области при пользовании МЦД. Об этом пишет "360".

По словам губернатора Андрея Воробьёва, объединённый вариант двух карт уже работает в тестовом режиме. Новые тесты будут проводиться ещё в январе.

И в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение. Андрей Воробьёв, глава Подмосковья

Он подчеркнул, что сейчас программисты работают над системой взаимных расчетов разных категорий — для студентов, льготников и тех, кто пересаживается с одного вида транспорта на другой.

Ранее Воробьев рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в Подмосковье.

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