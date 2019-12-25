Объединенные карты "Тройка" и "Стрелка" начали тестировать в Подмосковье. Они будут использоваться москвичами и жителями области при пользовании МЦД. Об этом пишет "360".
По словам губернатора Андрея Воробьёва, объединённый вариант двух карт уже работает в тестовом режиме. Новые тесты будут проводиться ещё в январе.
И в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение.
Андрей Воробьёв, глава Подмосковья
Он подчеркнул, что сейчас программисты работают над системой взаимных расчетов разных категорий — для студентов, льготников и тех, кто пересаживается с одного вида транспорта на другой.
Ранее Воробьев рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в Подмосковье.
Фото: pixabay.com
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