Обама сравнил возможный второй президентский срок Трампа с плохим сиквелом

Экс-глава США считает, что первый срок Трампа в Белом доме был ужасным.

Возможный второй президентский срок Дональда Трампа в случае его победы на ноябрьских выборах в Белоый дом будет еще хуже первого, как это обычно бывает с сиквелами. Соответствующее заявление сделал член Демократической партии, бывший президент США Барак Обама. Иностранец выступил перед сторонниками на общенациональном съезде движения, организованного в Чикаго.

Это один из самых старых трюков в политике - от человека, чья игра уже изрядно поднадоела. Нам не нужны еще четыре года болтовни и хаоса. Мы видели этот фильм, и все мы знаем, что сиквел обычно еще хуже. Америка готова к новой главе, к лучшей истории, к президентству Камалы Харрис. Барак Обама, экс-глава США

Во время своего выступления Барак Обама постоянно критиковал республиканца Дональда Трампа, называя претендента на высший государственный пост корыстным и опасным для государства. Политик отметил, что во власти Трамп видит только средство для достижения собственных целей. По его мнению, другая сторона прекрасно понимает, что легче играть на страхах и цинизме людей.

Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.

Фото и видео: YouTube / USA TODAY