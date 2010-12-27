Появилась новая информация о массовом отравлении сотрудников "Ленты"

Первоначальная версия о том, что источником инфекции могли стать блюда из курицы, не подтвердилась.

В период с 3 по 4 ноября 2019 года 40 сотрудников центрального офиса компании "Лента" обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, 22 человека оказались в больнице По данным на 7 ноября, зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса, в больницы попали еще более 30 человек. Все сотрудники сейчас получают необходимую медицинскую помощь, состояние их состояние здоровья стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает её магазины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уже 3 ноября началась проверка офисной столовой, где были взяты пробы продукции и смывы для определения источника инфекции. На данный момент источник заражения не установлен. Первоначальная версия о том, что источником инфекции могли стать блюда из курицы, не подтвердилась. Столовая на время расследования закрыта.

В офисе компании 5 ноября был проведен медицинский осмотр для выявления работников с симптомами инфекционного заболевания. В итоге 44 сотрудников направили на дополнительное обследование.

Компания начала собственное расследование причин массового отравления. О результатах проверок и расследования будет сообщено дополнительно.

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