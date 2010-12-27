  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число отравившихся сотрудников "Ленты" выросло до 155 человек
Сегодня, 17:12
126
IRINA_CHALKINA

Число отравившихся сотрудников "Ленты" выросло до 155 человек

0 0

В Боткинской больнице находится 39 человек.

В среду, 6 ноября, стало известно, что число отравившихся сотрудников "Ленты" выросло до 155 человек. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Известно, что в данный момент в Боткинской больнице находится 39 человек. ранее мы сообщали о том, что по данным СМИ, на недомогание пожаловались 60 сотрудников магазина. Предполагается, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО "Серволюкс Восток".

Представители магазина заявили, что соответствующую продукцию поставляли исключительно в офисы.  Покупателям ничего не угрожает. 

Ранее на Piter.TV: в Стрельне двое учеников заболели менингитом. Объявлен карантин.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, отравились сотрудники ленты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии