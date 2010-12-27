В Стрельне двое учеников заболели менингитом

В классах ввели карантин.

Два ребенка из школы №421 в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга заболели менингитом. Сейчас в школе ввели карантин. Информацию опубликовали на официальном сайте учебного заведения.

Энтеровирусным менингитом заболел ученик 5 класса, серозным менингитом – ученик второго класса. После случившегося в школе прошла выездная проверка пищеблока, взяты пробы продуктов, готовых блюд, воды для анализа на энтеровирусные инфекции.

В классах, где учатся заболевшие дети, ввели карантин до 14 ноября. Другие школьники продолжают посещать школу. Руководство школы попросило при любых симптомах заболеваний у детей обращаться к врачу, а при повышении температуры до 40 градусов и сильной головной боли сразу вызывать скорую помощь.

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Фото: Piter.TV