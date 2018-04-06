Педиатр: "Бесконтрольный прием жаропонижающих может привести к тяжёлому поражению печени"

В Петербурге на проспекте Новаторов после трехдневной высокой температуры умер трехлетний малыш. Piter.TV узнал у педиатра, в каких случаях не стоит ждать, а нужно вызывать скорую.

В первую очередь нужно ориентироваться на состояние ребенка, рассказала врач-педиатр Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса Жанна Ленковец.

Если лихорадка умеренная, сопровождается насморком, кашлем, самочувствие ребенка страдает мало, то родители могут начать лечение респираторной инфекции самостоятельно с использованием жаропонижающих препаратов и симптоматических средств. Жанна Ленковец

Однако, если причина лихорадки неясна, либо она сопровождается опасными симптомами: многократной рвотой, сыпью, тяжёлой головной болью, судорогами (менингит, менингококковая инфекция), одышкой (пневмония), болью в ухе (отит), вялостью, бледностью, нарушением сознания (симптомы инфекционного токсикоза), то ребенок должен быть осмотрен врачом в кратчайшие сроки.

Молниеносные формы менингококковая инфекции способны привести к летальному исходу в течение нескольких часов. Бесконтрольный прием жаропонижающих препаратов также опасен, т.к он может привести к тяжёлому поражению печени. Максимальные дозы и кратность приема необходимо согласовывать с врачом.

Ранее на Новаторов из-за самолечения умер трехлетний малыш.