В Петербурге могут закрыть часть неприбыльных гипермаркетов

Речь идет о сети магазинов "Лента".

В Петербурге и других городах планируют закрыть неприбыльные гипермаркеты "Лента". Об этом сообщил финансовый директор компании Руд Педерсен.

К такому выводу пришли после того, как организация проанализровала работу 78 магазинов из 79. Стало понятно, что "Ленте" не удастся вернуть все вложенные в гипермаркеты инвестиции, потери пришлось писать. После первого полугодия компания ушла в "минус" на 4,5 млрд рублей.

Педерсен сказал, что руководство не получило те результаты, на которые рассчитывала. Некоторые из магазинов могут закрыть, однако, какие именно, не уточняется, но это может коснуться и Петербург.

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