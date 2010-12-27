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В Петербурге могут закрыть часть неприбыльных гипермаркетов
Сегодня, 19:23
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nadezhda_sib

В Петербурге могут закрыть часть неприбыльных гипермаркетов

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Речь идет о сети магазинов "Лента".

В Петербурге и других городах планируют закрыть неприбыльные гипермаркеты "Лента". Об этом сообщил финансовый директор компании Руд Педерсен. 

К такому выводу пришли после того, как организация проанализровала работу 78 магазинов из 79. Стало понятно, что "Ленте" не удастся вернуть все вложенные в гипермаркеты инвестиции, потери пришлось писать. После первого полугодия компания ушла в "минус" на 4,5 млрд рублей. 

Педерсен сказал, что руководство не получило те результаты, на которые рассчитывала. Некоторые из магазинов могут закрыть, однако, какие именно, не уточняется, но это может коснуться и Петербург. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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