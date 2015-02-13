Ученые смоделировали развитие атмосферы на планете.

O₂ исчезнет из атмосферы Земли через 1 миллиард лет из-за активности Солнца. Об этом сообщил представитель японского университета Тохоку Казуми Озаки в совместной публикации с Кристофером Рейнхардом из Технологического института Джорджии. Работа ученых опубликована в авторитетном издании Nature Geoscience. Специалисты уверены, что в будущем жизнь на планете вернется к анаэробной форме существования.

Эксперты проанализировали ситуацию, смоделировали эволюцию атмосферы Земли под воздействием нескольких факторов. Ученые доказали, что в текущем состоянии атмосфера сможет находиться не более миллиарда лет. Затем она потеряет весь свободный кислород. В первую очередь этот процесс связан с активностью Солнца.

Ученые объяснили, что под воздействием лучей распадаются молекулы углекислого газа. Со временем этого количества будет недостаточно для того, чтобы происходил процесс фотосинтеза и поступления в атмосферу кислорода. Одновременно с этим будет увеличиваться процент распространения метана. Он достигнет показателя, который будет превышать текущий в 10 тысяч раз. Авторы статьи полагают, что биосфера планеты не сможет приспособиться к обновленным условиям, поэтому наземная и подводная флора и фауна исчезнет.

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Фото: Pixabay.com