Медики призвали агрессивно бороться с инфекцией.

ВОЗ не считает коронавирус пандемией. Однако у мировых специалистов вызывает опасение распространение инфекции все дальше. Об этом заявил гендиректор организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге с журналистами. Обеспокоенность касается стран со слабой медицинской системой. Позитивным примером спикер назвал борьбу против вируса в Китае.

Давайте реально использовать всеобъемлющий подход, в том числе агрессивное сдерживание прокомментировал эксперт

В ВОЗ добавили, что не будут сдаваться и дальше продолжат активную борьбу. В организации считают, что объявлять пандемию пока что рано.

Ранее в Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России.

Видео: YouTube/CBC News The National