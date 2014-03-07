Александр Новак рассказал об итогах заседания ОПЕК+.

ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти. Об этом журналистам рассказал Александр Новак по итогам проведенного заседания в четверг. Кроме РФ и Казахстана остальные страны-участники сохранят в марте показатель на уровне прошлого месяца. Москва же будет добывать на 130 тысяч баррелей ежесуточно больше чем сейчас.

Переговоры были, с одной стороны, достаточно сложными, с другой - конструктивными... Задачей было определить, что делать с апреля. И здесь была достаточно бурная дискуссия, потому что много на рынке сегодня неопределенностей, и в то же время мы видим и позитивные ростки по восстановлению мировой экономики, в том числе из-за проводимой вакцинации. Александр Новак, вице-премьер РФ

Специалист рассказал, что для России озвученное ОПЕК+ решение важно, так как оно связано с внутренними потребностями рынка топлива. Он уточнил, что спрос на АЗС уже сейчас выше докризисных показателей (весны 2020 года).

Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" по поставкам газа в страну.

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