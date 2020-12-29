Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" по поставкам газа в страну

Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером по поставкам газа в страну. Об этом Петер Сийярто рассказал после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Чиновник отметил, что прибыл в Россию для того, чтобы купить вакцину "Спутник V" от коронавируса для своей страны. Он отметил, что успешно выполнил свою задачу.
И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи, потому что в целом зампредседателя правительства РФ Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Алексея Миллера
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Лавров: "Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все