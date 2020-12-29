Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" по поставкам газа в страну

Петер Сийярто встретится с Алексеем Миллером, чтобы договориться об энергетическом сотрудничестве.

Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером по поставкам газа в страну. Об этом Петер Сийярто рассказал после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Чиновник отметил, что прибыл в Россию для того, чтобы купить вакцину "Спутник V" от коронавируса для своей страны. Он отметил, что успешно выполнил свою задачу.

И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи, потому что в целом зампредседателя правительства РФ Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Алексея Миллера Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Лавров: "Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии.

Видео: МИД России