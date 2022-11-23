Фархан Хак рассказал о том, что конфликт не должен разгореться.

ООН выступает за предотвращение наземной операции Турции в Сирии. Соответствующей информацией с журналистами поделился заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновик отметил, что от сторон конфликта надо добиваться предотвращения любой эскалации в регионе. Таким образом специалист оценил недавнее заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара размышляет над данным шагом (по началу наземной, а не только воздушной операции). Речь идет о противодействии на севере Сирии членам Рабочей партии Курдистана, которая признана Турцией террористической организацией.

Мы вновь призываем все стороны к максимальной сдержанности и недопущению эскалации. Надо добиваться предотвращения любой эскалации, в том числе на земле. Мы обращаемся ко всем сторонам, чтобы донести до них эту позицию. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций