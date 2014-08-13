Мартин Гриффитс рассказал о необходимости снятия препятствий о поставкам продовольствия.

Генеральный секретариат ООН выступает за немедленное продление зерновой сделки, так как это важно для мирового сельскохозяйственного рынка. Об этом заявил журналистам на брифинге заместитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Чиновник отметил, что эксперты заинтересованы в продлении инициативы, связанной с поставками по Черному морю, а также в экстраординарной работе, которую делают Ребека Гринспен и ее команда. Речь идет о снятии ограничений и препятствий по экспорту российских зерна и удобренийю

Я был вчера в Вашингтоне. Были очень полезные дискуссии в Госдепартаменте с сотрудниками, отвечающими за санкции, о сделанной работе. Была проделана большая работа для снятия этих препятствий, это очень важно. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Напомним, что ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский говорил о том, что продление зерновой сделки находится под вопросом, так как Москва не видит для себя позитивных результатов. На текущий момент Россия не убеждена в необходимости пролонгации международного соглашения по поставкам продовольствия.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций