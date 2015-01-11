Небензя призвал не спекулировать на теме возможности ядерного испытания КНДР

Дипломат уверен, что вопрос должен обсуждаться по факту Совбезом.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя призвал журналистов не спекулировать на теме возможности ядерного испытания со стороны Северной Кореи. Дипломат призвал решать проблемы по мере их поступления. При этом он добавил, что перспективы применения властями КНДР такого вида вооружения не приветствуются.

Давайте решать проблемы по мере поступления. Я не хотел бы спекулировать до того, как что-либо произойдет. Но, конечно, перспективы этого не очень приветствуются. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Также российский представитель ответил на вопрос СМИ новых санкциях Совета Безопасности ООН в случае проведения ядерного испытания. Василий Небензя отметил, что не хочет своей позицией подменять работу данного института.

В ООН заявили, что МККК необходим доступ к военнопленным в ходе конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных наций