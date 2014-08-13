Мартин Гриффитс оценил необходимость доступа к военнопленным на РФ и Украине.

В ООН заявили, что Международному комитету Красного Креста необходим доступ к военным, попавшим в плен в ходе вооруженного конфликта на Украине. В том числе речь идет о территориях, которые надавно присоединились к составу России. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

МККК по-настоящему нужен доступ к военнопленным на присоединенных территориях, возможно, и в России <...>. То же самое касается и Украины. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Представитель ООН не ответил на вопрос Небензи о расследовании по беспилотникам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций