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В ООН заявили, что МККК необходим доступ к военнопленным в ходе конфликта на Украине

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Мартин Гриффитс оценил необходимость доступа к военнопленным на РФ и Украине.

В ООН заявили, что Международному комитету  Красного Креста необходим доступ к военным, попавшим в плен в ходе вооруженного конфликта на Украине. В том числе речь идет о  территориях, которые надавно присоединились к составу России. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

МККК по-настоящему нужен доступ к военнопленным на присоединенных территориях, возможно, и в России <...>. То же самое касается и Украины.

Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Представитель ООН не ответил на вопрос Небензи о расследовании по беспилотникам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: красный крест, мартин гриффитс, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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