ООН в связи с данными об атаке на Кремль призвала воздерживаться от эскалации

Фархан Хак оценил сообщения СМИ о том, что украинские дроны попытались атаковать Кремль.

Всемирная организация призывает стороны украинского конфликта воздерживаться от агрессивной риторики и действий, ведущих к эскалации регионального кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт ответил на вопрос корреспондентов о возможной атаке украинских беспилотников на Кремль в Москве.

Мы видели сообщения и знакомы с заявлениями, сделанными на этот счет российскими и украинскими властями. ООН не находится в той позиции, чтобы подтвердить эти сообщения. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций