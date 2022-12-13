Фархан Хак напомнил о работе по снятию ограничений для Россельхозбанка.

Всемирная организация работает над поиском решения, которое позволило бы российским банковским структурам проводить финансовые транзакции в рамках зерновой сделки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Одним из направлений работы главы Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеки Гринспен и ее команды является поиск решения, которое позволило бы российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи и транзакции. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Дрполнительно офис генерального секретаря ООН не подтверждает данные журналистов информационного агентства The Кугеукы о проведении третьего мая встречи между представителями России, Турции и Украины под эгидой ООН по вопросам продления черноморской инициативы.

Всемирная продовольственная программа ООН возобновила работу в Судане.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций