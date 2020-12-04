ООН спрогнозировал тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных COVID-19.

На заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций заявили о гуманитарном кризисе в 2021 году. С таким докладом выступил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, человечество ждет самый тяжелый кризис за 75 лет. Дело в том, что в мире происходит экономический спад, а потребности увеличиваются.

Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году Дэвид Бизли.

При этом эксперты заявили, что пережить кризис удастся, если человечество соберет необходимые средства.

Ранее мы сообщали о том, что в ООН заявили об отсутствии улучшения в сфере прав человека в Белоруссии. С соответствующим докладом о положении дел в республике в Женеве выступила верховный комиссар Мишель Бачелет.

Видео: Организация Объединенных Наций