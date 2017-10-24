ООН призвала стороны на Корейском полуострове восстановить каналы связи между военными

Халед Хиари оценил ракетные запуски со стороны КНДР.

Восстановление диалога между сторонами на Корейском полуострове, особенно каналов связи между военными структурами, необходимо для деэскалации напряжения в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделал помощник генерального секретаря по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. Эксперт выступил перед делегатами с докладом, посвященному очередным ракетным испытаниям со стороны КНДР.

Необходимы практические меры, чтобы снизить напряженность, развернуть в обратную сторону опасную динамику и создать пространство для дипломатической работы. Я подчеркиваю важность восстановления каналов связи, особенно между военными структурами. Дипломатия и диалог - это единственный возможный путь. Халед Хиари, помощник генсека ООН

Напомним, что Северная Корея в ночь на 24 августа совершила запуск собственной баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. В Японском министерстве по обороне заметили, что примерно через 15 минут после запуска ракета миновала их воздушное пространство в районе префектуры Окинава, а также снаряд пролетел в сторону акватории Тихого океана.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций