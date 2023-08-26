Гэн Шуан призвал Вашингтон прекратить дестабилизировать ситуацию в регионе.

Военные учения американцев и их международных союзников в районе Корейского полуострова могут в результате привести к войне.Соответствующее мнение высказал заместитель китайского постоянного представителя при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Иностранный дипломат заметил, что часть государств рефлекторно возлагает на Пхеньян вину за ситуацию в регионе. Однако недавние ракетные пуски со стороны Северной Кореи лишь тесно связаны с той военной деятельностью, которую ведет ряд стран мира.

Сейчас, когда мы говорим, США и их союзники проводят военные учения. Эти действия не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове. Они лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

В частности, в начале 2023 года года КНДР продемонстрировала собственную сдержанность в течение некоторого времени и неоднократно призывала прекратить враждебные действия

Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии.

Фото и видео: ОРганизация Объединенных Наций