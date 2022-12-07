ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы

Стефани Тремблей оценила сообщения о нападении беспилотников на российские объекты.

Представитель офиса генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша призвала к прекращению боевых действий после атаки Вооруженных сил на российские аэродромы. В ходе регулярного брифинга с журналистами Стефани Тремблей отметила, что требуется добиваться прекращения огня и введение режима тишины из-за нападения БПЛА.

Когда у нас случаются подомные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации. Стефани Тремблей, сотрудник офиса генсека ООН

Ранее российское министерство по обороне России уведомило о том, что Украина совершила в понедельник 5 декабря атаку на российские военные аэродромы, расположенные в Саратовской и Рязанской областях, реактивными беспилотниками советского производства. Средства противовоздушной обороны РФ смогли перехватить эти дроны, которые летели на малой высоте. Из-за взрыва обломков, была повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Жертвами трагедии стали три сотрудника из технического персонала, пострадали еще четыре военнослужащих.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций