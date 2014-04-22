Фархан Хак оценил выпуск генлицензии от Минфина США.

ООН приветствует усилия для облегчения продовольственного кризиса в мире. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках регулярного брифинга сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. Таким образом чиновник ответил на вопрос прессы об опубликованной лицензии от американского Минфина. В документе говорится о том, что по санкционное воздействие не попадает продовольствие как для людей, так и для животных, а также медикаменты, лекарственные вещества, органические и минеральные удобрения.

Ранее фоне сообщений о прогрессе на российско-украинских переговорах, проводимых при посредничестве ООН в Турции, Минфин США выпустил генеральную лицензию под номером 6B. В ней разъясняется, какие категории не попадают под действие рестрикций. Кроме продуктов питания, лекарств и удобрений в перечень также попали посевные и семенные материалы, сельскохозяйственная техника.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций