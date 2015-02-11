Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины

Игорь Конашенков рассказал о соглашении "Черноморская инициатива".

Российское министерство по обороне раскрыло детали соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. Информацией в рамках видеокомментария поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что делегация из Москвы предложила определенные меры по использованию украинских морских портов, которые позволят исключить поставки западного вооружения Киеву, а также другие провокации.

Россия предложила меры,, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что трехсторонняя встреча по вопросу экспорта зерна состоялась 13 июля в Стамбуле. В нем также принимали участие представители ООН. Конашенков отметил, что большинство инициатив России были поддержаны участниками мероприятия. На текущий момент эксперты занимаются созданием итогового документа "Черноморская инициатива".

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Фото и видео: Минобороны России