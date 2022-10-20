ООН получила от Украины письмо о якобы поставке Ираном беспилотников России

Стефан Дюжаррик сообщил о том, что документ изучается в генсекретариате.

Генеральный секретариат ООН получил от украинской стороны официальное письмо о якобы поставке Ираном беспилотников для России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша.

В первую очередь мы изучим это письмо. Руководствуясь нашей политикой, мы всегда готовы проанализировать любые данные… эксперты вынесут вердикт. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер 19 октября заявил журналистам о том, что Совет Безопасности в закрытом режиме заслушает информацию об этих поставках вооружения. Страны считают, что такие действия со стороны Тегерана нарушили бы резолюцию Совета 2231 по иранской ядерной сделке и Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций