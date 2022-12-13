ООН пока не комментирует возможность продления зерновой сделки на 60 дней

Стефан Дюжаррик не оценил предложение Сергея Вершинина.

В Организации объединенных наций пока что не комментирует возможность продления зерновой сделки между Россией и Украиной на 60 дней. Ранее также объявление сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Он пояснил, что Москва готова продлить черноморскую инициативу на два месяца, а не на 120 дней, как это было в прошлый раз. Во время регулярного брифинга со СМИ журналисты попросили официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оценить такое высказывание.

Я не буду вдаваться в детали, больше информации поступит из Женевы. Мы делаем все, чтобы обеспечить целостность сделки и ее продление... Я ожидаю, что до конца дня из Женевы поступят полные заявления. Стефан Дюжаррик, пресс-секаретарь генсека ООН

Также эксперт ответил на вопрос о том, какое сейчас фиксируется главное препятствие на пути экспорта российского продовольствия и удобрений. Дюжаррик отметил, что украинский кризис все еще продолжается. Он подчеркнул, что в отношении продовольствия нет санкционного давления, однако определенные вещи частный сектор не предпринимает, даже при отсутствии таких ограничений.

В ООН надеются, что "тихая дипломатия" поможет с экспортом продовольствия и удобрений РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций