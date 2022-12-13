В ООН надеются, что "тихая дипломатия" поможет с экспортом продовольствия и удобрений РФ

Фархан Хак рассказал о том, что вопрос контролируется Ребекой Гринспен.

ООН надеется, что проводимая сейчас "тихая дипломатия" вокруг ситуации с продлением черноморской зерновой инициативы принесет плоды в вопросе экспорта российских удобрений и продовольствия. Соответствующее заявление в ходе свыступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального серктерая Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Он ответил на вопрос ТАСС о том, какие пути эксперты ищут для преодоления существующего тупика по отправке продукции из РФ на мировые рынки.

Мы работаем над тем, чтобы обеспечить выход этой продукции на рынок. На данный момент могу сказать, что мы продолжаем вести "тихую дипломатию", которая, надеемся, принесет плоды. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ходе мероприятия СМИ попросили эксперта привести статистику экспорта российских удобрений в рамках черноморской инициативы. В частности, с момента последнего продления зернового пакета, которое произошло в ноябре 2022 года. Фархан Хак заметил, что удобрения доставляются по другой инициативе, поэтому статистика между экспортом зерна из украинских морских портов и российского зерна и удобрений может отличаться. Чиновник призвал коллег открыть сайт Конференции ООН по торговле и развитию,в котором размещены имеющиеся показатели. Во Всемирной организации считают, что в вопросе доставки удобрений следует сделать больше. Фархан Хак добавил, что специалисты, включая и главу Конференции по торговле и развитию ООН Ребеку Гринспен, пытаются расчистить путь для экспорта продукции из РФ.

ООН обещает делать все возможное для снятия препятствий для экспорта продовольствия РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций