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ООН планирует предпринять все усилия для сохранения зерновой сделки

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Стефан Дюжаррик рассказал о важности работы с частным сектором.

ООН планирует предпринять все усилия для сохранения зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил, что ООН привержена экспорту российских продуктов питания и удобрений, а также дальнейшей реализации черноморской инициативы. Пресс-секретарь пояснил, что ведется последовательная работа с частным сектором в плане транспортировки сельскохозяйственной продукции из России. Дюжаррик добавил, что многие вещи все еще находят ся не во власти ООН.

Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация явно показывает, как сделка способствует снижению глобальных цен на продовольствие. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить продолжение его действия.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН пока не комментирует возможность продления зерновой сделки на 60 дней.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: зерновая сделка, оон, продовольственный кризис, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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