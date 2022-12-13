Стефан Дюжаррик рассказал о важности работы с частным сектором.

ООН планирует предпринять все усилия для сохранения зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил, что ООН привержена экспорту российских продуктов питания и удобрений, а также дальнейшей реализации черноморской инициативы. Пресс-секретарь пояснил, что ведется последовательная работа с частным сектором в плане транспортировки сельскохозяйственной продукции из России. Дюжаррик добавил, что многие вещи все еще находят ся не во власти ООН.

Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация явно показывает, как сделка способствует снижению глобальных цен на продовольствие. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить продолжение его действия. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН пока не комментирует возможность продления зерновой сделки на 60 дней.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций