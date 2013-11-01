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ООН обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе
Сегодня, 7:17
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ООН обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе

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Стефан Дюжаррик оценил угрозу в регионе.

ООН обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе. С такой информацией перед журналистами на брифинге выступил официальный представитель генерального секретаря при международной организации Стефан Дюжаррик. Он оценил данные о росте напряженности в регионе, расположенном между Арменией и Азербайджаном. В ООН присутствуют те усилия, которые способствуют снижению угрозы как в трехстороннем формате, так и со стороны минской группы при ОБСЕ.

Мы обеспокоены сообщениями о напряженности внутри и вокруг Нагорного Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трехстороннем формате и сопредседателей минской группы ОБСЕ.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Дюжаррик подчеркнули, что в ООН призывают все стороны конфликта воздерживаться от любых действий или заявлений, которые могут привести к "эскалации данной ситуации", а также решать все возникающие вопросы и проблемы за счет прямого диалога.

ООН надеется, что договоренности Москвы и Киева превратятся в конкретные действия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, оон, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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