Стефан Дюжаррик оценил угрозу в регионе.

ООН обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе. С такой информацией перед журналистами на брифинге выступил официальный представитель генерального секретаря при международной организации Стефан Дюжаррик. Он оценил данные о росте напряженности в регионе, расположенном между Арменией и Азербайджаном. В ООН присутствуют те усилия, которые способствуют снижению угрозы как в трехстороннем формате, так и со стороны минской группы при ОБСЕ.

Мы обеспокоены сообщениями о напряженности внутри и вокруг Нагорного Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трехстороннем формате и сопредседателей минской группы ОБСЕ. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Дюжаррик подчеркнули, что в ООН призывают все стороны конфликта воздерживаться от любых действий или заявлений, которые могут привести к "эскалации данной ситуации", а также решать все возникающие вопросы и проблемы за счет прямого диалога.

ООН надеется, что договоренности Москвы и Киева превратятся в конкретные действия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

